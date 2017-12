Jared Leto, un om de cuvânt

Solistul şi actorul Jared Leto, proaspăt laureat al premiului Oscar pentru Cel mai bun rol secundar, care şi-a declarat susţinerea totală pentru cauza revoltei din Ucraina încă din seara decernării mult-râvnitelor statuete, dă dovadă de constanţă şi a susţinut un concert cu formaţia sa, 30 Seconds To Mars, miercuri, la Kiev. Violentele ciocniri dintre protestatari şi forţele de represiune, din urmă cu o lună, nu au reuşit să-i determine pe rockerii de la 30 Seconds to Mars să-şi anuleze cele două concerte pe care le aveau programate la Palatul Sporturilor din Kiev. Formaţia a ajuns la Kiev marţi, iar a doua zi a urcat pe scenă, de la înălţimea căreia Jared Leto şi-a anunţat susţinerea pentru cauza celor care luptă pentru libertate şi dreptate. „Voi sunteţi în toiul unei lupte frumoase şi, chiar dacă este foarte greu, nu există un preţ prea mare pentru privilegiul de a fi propriul tău stăpân. Vreau să ştiţi că înţeleg motivele pentru care alte formaţii au hotărât să-şi anuleze concertele de la Kiev, dar 30 Seconds to Mars nu avea cum să rateze ocazia de a se afla alături de voi, în această seară, în acest oraş minunat”, a susţinut Jared Leto de pe scenă. Înainte de concert, membrii formaţiei au vizitat Piaţa Independenţei din Kiev, pentru a aduce un omagiu protestatarilor care şi-au pierdut viaţa în ciocnirile cu forţele de represiune.

Cel de-al doilea concert al formaţiei 30 Seconds to Mars de la Kiev a avut loc joi seară. După acest concert, formaţia ar trebui să se îndrepte către Rusia, unde ar urma să susţină patru concerte, dar, după declaraţiile de la Kiev, trupa ar putea fi întoarsă de la graniţă!