Cântăreţul american Jason Mraz s-a logodit cu cântăreaţa şi compozitoarea Tristan Prettyman, pe data de 23 decembrie, data nunţii urmând să fie anunţată ulterior. Starul în vârstă de 33 de ani a cerut-o în căsătorie pe iubita sa, de 28 de ani şi a anunţat vestea pe contul său de Twitter. “A spus DA”, a scris Jason Mraz. La rândul său, Tristan Prettyman a folosit Internetul pentru a-şi descrie reacţia: “Pentru prima dată am rămas fără cuvinte. Am zis ”.

Anul trecut, Jason Mraz a făcut publică relaţia cu Tristan Prettyman, declarând că nu este căsătorit dar că a găsit-o pe aleasa inimii lui. Jason Mraz este cântăreţ şi textier, stilul său incluzând o varietate de elemente, precum pop, rock, folk, reggae. Până în prezent a lansat trei albume de studio, “Waiting for My Rocket to Come” în 2002, “Mr. A-Z” în 2005 şi “We Sing. We Dance. We Steal Things” în 2008.