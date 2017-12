Jason Priestley îşi scrie memoriile

Actorul şi regizorul Jason Priestley, unul dintre protagoniştii serialului de televiziune „Beverly Hills 90210”, a semnat un contract cu prestigioasa editură americană HarperCollins pentru a-şi scrie memoriile. Actorul de 43 de ani spune că va vorbi în acest volum despre viaţa sa privată, despre accidentul său de maşină din 2002 şi despre cele cinci zile petrecute la închisoare în 2000, după ce a fost arestat pentru conducerea automobilului în stare de ebrietate. Jason Priestley le-a promis fanilor şi că va face şi câteva dezvăluiri inedite din timpul filmărilor de la serialul „Beverly Hills 90210”, produs de Fox şi difuzat timp de zece sezoane, inclusiv despre relaţia sa complicată cu creatorul show-ului, Aaron Spelling, şi despre disputa care i-a făcut să se îndepărteze unul de celălalt, după încheierea ultimului sezon al producţiei. Actorul a primit de la editura HarperCollins un cec cu o sumă de şase cifre, în avans, pentru a scrie acest volum, al cărui titlu nu a fost deocamdată dat publicităţii. HarperOne, divizia tipografică a celebrei edituri americane, a anunţat că autobiografia starului canadiano-american va fi publicată în primăvara anului 2014.

Şi una dintre colegele sale din distribuţia îndrăgitului serial, Tori Spelling, a lansat un volum de memorii, intitulat „sTORI Telling”, care a ajuns pe lista de bestselleruri a publicaţiei „The New York Times” în 2009. La rândul său, o altă colegă din celebrul serial, Shanon Doherty, nu a dorit să îşi publice memoriile, alegând în schimb să lanseze, în 2010, un volum de dezvoltare personală, „Badass: A Head-Earned Guide to Living Life with Style and (the Right) Attitude”.