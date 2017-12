Jason Segel, Bărbatul Anului

Actorul american Jason Segel a primit titlul de Bărbatul Anului din partea secţiei de teatru a Universităţii Harvard, în cadrul unei ceremonii fastuoase care parodiază un obicei datând din secolul al XVIII-lea. Actorul de 32 de ani este cunoscut pentru rolurile din „Forgetting Sarah Marshall / Înşelat de Sarah Marshall”, „Knocked Up / Un pic însărcinată”, dar şi din serialele „CSI” şi \"How I Met Your Mother”. Este, de asemenea, un cunoscut scenarist şi producător de film.

Membrii asociaţiei Hasty Pudding Theatricals de la Harvard acordă în fiecare an titlul de Femeia, respectiv Bărbatul Anului unui artist care s-a remarcat nu numai la Hollywood, ci şi pe scena de teatru sau în alte domenii. Clubul Hasty Pudding de la Harvard, fondat în 1795, reprezintă cea mai veche trupă de teatru de amatori din SUA. Jason Segel a primit astfel „o oală cu budincă”, după care a condus tradiţionala paradă prin Harvard Square. Starul a fost nevoit să pretindă că susţine un tradiţional test de aptitudini, prin care sunt evaluate cunoştinţele studenţilor, înainte de a primi titlul de bărbatul anului. Câştigătorii primesc o oală de budincă aurită, o tradiţie care datează din 1795, când 21 de studenţi de la Harvard au stabilit ca fiecare membru al noului lor club să aducă o oală de budincă de cereale la întâlnirile lor. Actriţa Claire Danes a primit anul acesta din partea Universităţii Harvard titlul de Femeia Anului.