Jason Statham, jenat de o scenă sexi

Deşi se jură că nu are nicio problemă cu filmarea scenelor cu conţinut sexual, una din secvenţele incluse în cel mai recent film al său, în care a trebuit să se dezbrace într-un supermarket aglomerat, a fost cea mai dificilă din cariera actorului britanic Jason Statham. ”Să filmezi o scenă de sex sălbatic este destul de dificil. Mai ales într-un loc public, cu o mulţime de oameni care ţipă în spatele tău, fotografiind cu telefonul mobil fundul tău mare şi alb. Mi-am făcut datoria şi am apărut în scene de dormitor în filmele mele din trecut, dar acestea erau totuşi mai intime”, a afirmat actorul în vîrstă de 36 de ani.

Jason Statham, care a fost dat afară din reşedinţa Playboy în 2008, după ce a refuzat să pozeze în faţa fotografilor alături de fotomodelele cu pricina, a mărturisit cu această ocazie şi metoda lui preferată de a le face pe partenerele sale de pe ecran sa se simtă mai relaxate înainte de a filma acele scene intime. ”Scenele în care îţi săruţi partenera nu reprezintă doar o altă zi obişnuită pe platourile de filmare. Înainte de asta, trebuie să te pregăteşti. Nu vrei să te duci acolo după ce ai mîncat un sandwich mare cu brînză şi ceapă, iar apoi să filmezi o scenă de dragoste. Încerci să o faci pe partenera ta să se simtă cît mai confortabil cu putinţă, iar apoi continui cu ce ai de făcut”, a explicat actorul britanic.

Jason Michael Statham este cunoscut pentru rolurile sale din filmele regizate de Guy Ritchie, fostul soţ al Madonnei, precum ”Lock, Stock and Two Smoking Barrels / Jocuri, poturi şi focuri de armă” din 1998, ”Revolver” din 2005 şi ”Snatch / Unde dai şi unde crapă” din 2000. Actorul a avut succes şi în cîteva filme americane, precum ”The Italian Job / Jaf în stil italian” din 2003, seria ”The Transporter / Curierul” sau ”Death Race / Cursă mortală”. În viitorul apropiat va putea fi văzut în ”Crank: High Voltage / Crank: Tensiune maximă”. Actorul britanic are asigurată prezenţa pe marile ecrane pînă în 2011, în lungmetrajele de acţiune ”The Brazilian Job”, ”The Mechanic”, ”The Expendables” şi ”13”.