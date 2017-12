Javier Bardem şi Mark Wahlberg se pregătesc de însurătoare

Cei doi actori, consideraţi pe două continente doi dintre cei mai rîvniţi burlaci, deşi mereu implicaţi în relaţii de lungă durată, par a se fi împăcat cu ideea căsătoriei. Javier Bardem, care de un an de zile are o relaţie cu Penelope Cruz, face planuri pentru o vacanţă romantică în care să o ceară de soţie pe actriţa spaniolă. Actorul de 39 de ani are şi acceptul familiei sale, fiind ştiută afecţiunea pe care i-o poartă lui Penelope Cruz şi mama sa. La rîndul ei, Penelope Cruz pare împăcată cu ideea de a îmbătrîni alături de acelaşi bărbat după ce ani de zile şi-a conturat reputaţia de actriţă care se îndrăgosteşte de fiecare partener de film, cu relaţii de mai lungă sau scurtă durată cu Tom Cruise, Matthew McConnaughy sau Orlando Bloom. De altfel, Javier Bardem, de 39 de ani şi Penelope Cruz, de 34 de ani, sînt şi foarte buni prieteni cunoscîndu-se în urmă cu 16 ani cînd au filmat împreună comedia “Jamón Jamón”.

Şi Mark Wahlberg pare decis să facă pasul cel mare şi se căsătorească, pentru a se simţi în sfîrşit împlinit. Starul de 37 de ani are doi copii, Ella, de patru ani şi Mike, de doi ani, cu iubita sa, fotomodelul Rhea Durham, de 30 de ani. Aceasta este însărcinată cu un al treilea urmaş al lor, iar căsătoria dintre cei doi se aşteaptă să facă relaţia şi mai puternică. „Continuăm să dezvoltăm relaţia noastră. Nu eram pregătit să mă însor. Nu conta cu cine, la 20 sau la 30 de ani. Sînt pregătit să fac lucrurile să meargă constant, dar şi pentru tot ceea ce presupune clădirea unei fundaţii solide”, a declarat recent Mark Wahlberg. Actorul a renunţat la viaţa tumultuoasă pentru a se putea concentra asupra familiei şi carierei. „Odată ce am renunţat la viaţa de noapte, adică ieşirile în oraş de la 22 pînă la trei, patru, cinci sau şase dimineaţa, rămîne destul timp într-o zi ca să fac şi alte lucuri şi să am un somn bun de opt ore. Familia mea călătoreşte cu mine de cele mai multe ori cînd muncesc sau mă duc eu acasă în weekend”, a mărturisit actorul.