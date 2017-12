Realizatorul şi prezentatorul american de televiziune Jay Leno va primi în luna februarie, premiul Hasty Pudding pentru Bărbatul Anului, din partea secţiei de teatru a Universităţii Harvard, în cadrul unei ceremonii fastuoase, ce parodiază un obicei datând din secolul al XVIII-lea. Jay Leno, în vârstă de 60 de ani, se alătură astfel actriţei Julianne Moore, desemnată, în urmă cu câteva zile, Femeia Anului de această celebră trupă de teatru din SUA. Realizatorul şi prezentatorul emisiunii The Tonight Show, difuzată de postul NBC, a fost descris drept ”o legendă a televiziunii şi un artist dedicat”. Jay Leno va primi acest titlu în cadrul unei ceremonii ce va avea loc pe data de 4 februarie, în Cambridge, Massachusetts.

Jay Leno a fost înlocuit în calitate de prezentator al emisiunii The Tonight Show de Conan O\'Brian, în iunie 2009, însă a revenit în acest show, în luna martie 2010, după câteva luni de dispute pe teme contractuale între Conan O\'Brian şi conducerea postului NBC. Născut în oraşul New Rochelle din statul New York, Jay Leno şi-a petrecut copilăria în Andover din statul Massachusetts şi a început să fie interesat de spectacolele de stand up comedy în timp ce era student la Emerson College din Boston. A devenit prezentatorul principal al emisiunii The Tonight Show în 1992.