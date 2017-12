Jay Sean vine pe litoral

Cunoscutul cântăreț britanico-asiatic Jay Sean a sosit în premieră în România și va susține un concert incendiar, mâine noapte, în Mamaia. Evenimentul are loc după miezul nopții, în clubul Le GaGa din nordul stațiunii.

Sean s-a născut pe 26 martie 1979, în Southall, o localitate situată în vestul Londrei. Numele său de scenă provine de la apelativul dat de familie în perioada copilăriei - Shaan - și de la inițiala numelui său de MC - MC Nicky J. A debutat în cariera muzicală în anul 2003, alături de Rishi Rich Project, cu piesa „Dance With You”, extrasă de pe primul său album de studio, intitulat „Me Against Myself”, iar următoarele două discuri single promovate, „Eyes on You” și „Stolen”, s-au clasat în Top 10 în Regatul Unit.

În 2006, interpretul a reziliat contractul cu Virgin Records și a înființat o casă de discuri proprie, numită Jayded Records, prin care a lansat materialul discografic „My Own Way”, în 2008. De pe acest material, hitul „Ride It” a obținut clasări de Top 10 în câteva țări europene, iar „Maybe” a ajuns până pe locul 7 în Japonia. Au mai urmat încă trei albume și numeroase premii obținute mai ales în Marea Britanie și Statele Unite. Artistul a vândut peste 10 milioane de albume într-un deceniu.