Jay Z are prejudecăţi faţă de albi?!

Rapperul Jay Z a stârnit controverse în SUA după ce a purtat, săptămâna trecută, la un meci al echipei de baschet Brooklyn Nets disputat la Barkley Center din New York, un medalion al grupării Five Percent Nation, care consideră că ”albii sunt răi şi slabi”. Muzicianul american a asistat la acel meci alături de soţia sa, Beyonce. Unul dintre preceptele promovate de gruparea Five Percent Nation, care s-a desprins din mişcarea religioasă Nation of Islam, afirmă că ”albii sunt inferiori persoanelor de culoare, care deţin puterea lui Dumnezeu”. Întrebat de un reporter dacă medalionul are o anumită semnificaţie pentru el, Jay Z a ridicat din umeri şi a spus: ”Da, puţin”.

Nu este pentru prima dată când numele lui Jay Z a fost asociat cu gruparea Five Percent Nation. Muzicianul american a fost fotografiat cu un medalion similar în timp ce acorda un interviu radiofonic, cu ocazia lansării albumului său ”Magna Carta Holy Grail”, în vara anului trecut. Totodată, în versurile piesei sale ”Heaven” de pe acel album, Jay Z foloseşte acronimul utilizat de Five Percent Nation pentru Allah, ”Arm leg leg arm head”.

ADEVĂRUL CELOR PUŢINI Gruparea Five Percent Nation a fost înfiinţată în anul 1963 de Clarence Smith, un fost discipol al activistului pentru drepturi civile Malcolm X, liderul mişcării religioase Nation of Islam, de care a decis să se desprindă întrucât nu era de acord cu felul în care aceasta îl definea pe Dumnezeu. Membrii mişcării Nation of Islam cred că fondatorul ei, Wallace Fard Muhammad, era Dumnezeu, însă Clarence Smith nu era de acord cu acest lucru şi credea că ”Dumnezeu este pur de culoare, iar Muhammad era metis”. Clarence Smith, care şi-a schimbat numele în Allah, credea totodată că ”Dumnezeu nu este o fiinţă supranaturală, ci o entitate prezentă în toţi bărbaţii de culoare. Femeile de culoare nu îl au în ele pe Dumnezeu, potrivit credinţelor sale, dar sunt subordonate bărbaţilor de culoare. Cu toate acestea, ele deţin o poziţie superioară faţă de toate persoanele albe, care sunt considerate slabe, rele şi inferioare şi au nevoie să fie corectate”. Michael Muhammad Knight a scris două cărţi despre această grupare. Clarence Smith a murit în 1969, fiind asasinat în cartierul Harlem.

The Five-Percenters, membrii grupării Five Percent Nation, şi-au luat acest nume de la ideea potrivit căreia ”doar 5% dintre oamenii de pe Terra cunosc adevărul despre existenţa umană; aceştia sunt profesori umili şi cinstiţi, care încearcă să spună restului lumii acel adevăr. Alţi 10% dintre oamenii de pe Pământ cunosc adevărul, dar ei promovează credinţa într-un Dumnezeu misterios în rândul celorlalţi 85% dintre oameni care sunt ignoranţi”.

PRIZĂ LA RAPPERI Gruparea Five Percent Nation a continuat să existe până în zilele noastre şi are în rândul său numeroşi rapperi americani. Busta Rhymes, membrii grupului Wu-Tang Clan şi Lord Labar, membru al grupului Brand Nubian, sunt membri de marcă ai acestei grupări religioase. Saladin Allah, un reprezentant local al grupării, spune că membrii acesteia nu sunt deloc încântaţi de faptul că Jay Z a purtat acel medalion-simbol. ”Jay-Z nu este un membru activ. Nimeni nu a garantat pentru el. Este dintotdeauna subînţeles faptul că nu poţi să porţi simbolurile noastre dacă nu te conformezi complet stilului nostru de viaţă”, a adăugat acesta. Jay Z, pe numele adevărat Shawn Carter, s-a lansat ca rapper, devenind unul dintre cei mai importanţi producători în industria muzicii hip-hop.