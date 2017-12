Jay Z, primul rapper care va intra în Songwriters Hall of Fame

Jay Z va fi primul rapper care va intra în Songwriters Hall of Fame, panteonul compozitorilor, a informat miercuri organizația citată de agențiile France Presse și EFE. Celebrul rapper american, care a vândut peste 100 de milioane de exemplare din primul său album, „Reasonable Doubt”, în 1996, și care a fost recompensat de 21 de ori la Grammy Awards, ar trebui să-și facă intrarea oficială la 15 iunie în templul compozitorilor, adesea eclipsați de interpreții sau interpretele care aspiră să ajungă în mai celebrul Rock and Roll Hall of Fame. Alți pretendenți aleși pentru promoția 2017 a compozitorilor sunt Jimmy Jamm și Terry Lewis, care au compus numeroase hituri pentru Janet Jackson și împreună cu care au colaborat la albumul său „Control”, lansat în 1986.

În cadrul celei de-a 48-a ediții, care va avea loc la hotelul Marriott Marquis din Times Square, organizația va recunoaște și contribuția cântărețului și producătorului Kenneth „Babyface” Edmonds, laureat a numeroase premii Grammy, care a compus piese de succes pentru Whitney Houston, și a celebrului producător suedez Max Martin, care a compus pentru Katy Perry, Britney Spears și Maroon 5.

Lista îi include și pe trei membri ai trupei rock Chicago - Robert Lamm, James Pankow și Peter Cetera - și pe fondatorul grupului Motown, Berry Gordy. "Prin această listă de nominalizați la Songwriters Hall of Fame dorim să recunoaștem definitiv contribuția creatorilor de muzică din secolul al XXI-lea", se arată în comunicatul organizației, care urmează să anunțe și alte nume care se vor alătura panteonului compozitorilor.

Jay Z s-a născut în Brooklyn, numele său real fiind Shawn Corey Carter, și este căsătorit cu vedeta pop Beyonce. El este de asemenea producător și om de afaceri de succes. "Îmi amintesc când se spunea despre rap că este o modă trecătoare, iar acum suntem puși alături de cei mai buni compozitori din istorie", a scris pe contul său de Twitter Jay Z, la puțin timp după nominalizarea sa la Songwriters Hall of Fame, pe care a considerat-o "o victorie" pentru această mișcare muzicală începută în anii '70 la New York.