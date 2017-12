Jay-Z îşi lansează un album de memorii

Rapperul şi producătorul muzical Jay-Z a anunţat că va lansa un album de memorii, intitulat „Decoded”, pe data de 16 noiembrie. Volumul va descrie o serie de aspecte din copilăria muzicianului american, petrecută în cartierul Brooklyn din New York, câteva întâmplări din turbulenta adolescenţă a acestuia, în timpul căreia Jay-Z a fost dealer de droguri, dar şi începuturile carierei sale de star hip-hop. „Pentru acest volum am fost intervievat, câteva persoane apropiate mie au fost intervievate şi am aflat astfel multe lucruri pe care nu le ştiam atunci când eram copil”, a declarat Jay-Z pentru revista „Rolling Stone”. „Nu conţine nimic în plus faţă de ceea ce am spus deja în cântecele mele. Este însă ceva mult mai detaliat. Un cântec are doar trei minute. O carte nu trebuie să aibă ritm sau versuri şi nu are o limită de timp impusă, aşa că ai astfel posibilitatea de a spune tot ce vrei”, a adăugat rapperul american. olumul de memorii conţine câteva interviuri ample cu Jay-Z, în care muzicianul explică pe larg sensurile ascunse din versuruile sale, dar şi ideile care au stat la baza unora dintre hiturile pe care le-a lansat.

Jay-Z, pe numele său real Shawn Carter, soţul cântăreţei Beyonce, este cel mai bogat artist hip-hop din lume, potrivit revistei „Forbes” cu o avere estimată, în 2009, la peste 500 de milioane de dolari. Jay-Z a vândut peste 40 de milioane de albume pe plan mondial şi a fost recompensat cu zece premii Grammy.