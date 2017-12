Jay-Z l-a împuşcat, în copilărie, pe fratele său toxicoman

Jay-Z a vorbit în premieră, într-un interviu acordat cotidianului britanic “The Guardian”, despre un accident care i-a marcat copilăria, când rapper-ul american, pe atunci în vârstă de 12 ani, l-a împuşcat pe fratele său toxicoman.

Jay-Z nu a vorbit niciodată în public despre acest incident, petrecut pe vremea când locuia în Brooklyn, unul dintre cartierele rău famate din New York-ul acelor ani. Muzicianul a mărturisit cu această ocazie că şi-a împuşcat fratele, pe Eric, dependent de cocaină, după ce acesta i-a furat un inel. “Credeam că viaţa mea s-a sfârşit. Credeam că îmi voi petrece restul vieţii la închisoare. A fost îngrozitor. Eram doar un băieţel, un copil. Mi-a fost teribil de frică”, a declarat Jay-Z. În urma acestui incident, fratele celui care urma să ajungă unul dintre mogulii industriei hip hop, a ales să nu depună plângere la poliţie şi i-a cerut scuze lui Jay-Z, declarând că drogurile l-au făcut să-i fure acel inel. Jay-Z a făcut aluzie la acest incident în versurile piesei sale “You Must Love Me”, lansată în 1997, în care spune: “Saw the devil in your eyes, high off more than weed, confused, I just closed my young eyes and squeezed” (L-am văzut pe diavol în ochii tăi, mai ameţit decât de la iarbă, confuz, am închis ochii de copil şi am tras). Vorbind despre violenţa din cartierul în care a crescut, muzicianul american a declarat: “Erau arme peste tot. Nu trebuia să mergi prea departe pentru a cumpăra una. Erau peste tot. Erau multe împuşcături pe acolo, dar eu n-am împuşcat pe nimeni altcineva. De cele mai multe ori, însă, oamenii implicaţi în acele împuşcături nu erau răniţi”.

Starul în vârstă de 40 de ani a început să cânte rap în 1978, la vârsta de 9 ani, după ce a văzut un alt copil cântând în cartierul Brooklyn. Jay-Z, care a câştigat 10 premii Grammy, povesteşte în volumul său de memorii “Decoded”, lansat în noiembrie, că armele erau mai uşor de procurat decât asistenţa medicală şi că violenţa era ca o muzică de fond. Ulterior, el a dezvoltat o afacere de miliarde de dolari, mult peste aşteptările pe care le-a avut, raportat la originile sale. Jay-Z a lansat 11 albume, dintre care cel ai recent, “The Blueprint 3”, din 2009, include şi hitul “Empire State of Mind” şi a fondat casa de modă Rocawear, care, din 2007, a avut vânzări de peste 204 milioane de dolari. Jay-Z este soţul cântăreţei Beyonce, dar şi cel mai bogat artist hip-hop din lume, potrivit revistei “Forbes”, cu o avere estimată, în 2009, la peste 500 de milioane de dolari.