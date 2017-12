Jay-Z, Prince şi Lady Gaga compun pentru „Marele Gatsby”

Rapperul american Jay-Z va compune, în colaborare cu Prince şi Lady Gaga, coloana sonoră a filmului ”The Great Gatsby / Marele Gatsby”, regizat de Baz Luhrmann. Informaţia a fost confirmată de cântăreţul Jeymes Samuel, liderul grupului The Bullitts, prin intermediul unui mesaj postat pe Twitter. ”Am lucrat fără încetare alături de Jay-Z, pentru a înregistra coloana sonoră a filmului ”The Great Gatsby”. A ieşit ceva minunat, dincolo de orice cuvinte!”, a scris Jeymes Samuel. Filmul a fost turnat la Sydney şi îi are în distribuţie pe Leonardo DiCaprio în rolul lui Jay Gatsby, Tobey Maguire, Carey Mulligan, Joel Edgerton, Isla Fisher şi Jason Clarke. Pe coloana sonoră a celui mai recent trailer al filmului apare un cover interpretat de grupul Filter al piesei ”Happy Together”, făcută celebră de trupa rock The Turtles. Primul trailer al filmului, lansat în 2012, include versiunea interpretată de Jack White a piesei ”Love Is Blindness” a trupei irlandeze U2, dar şi piesa ”No Church in the Wild”, interpretată în duet de Jay-Z şi Kanye West. Actriţa Adelaide Clemens, care interpretează, în această peliculă, rolul personajului Catherine, a fost prima care a dezvăluit faptul că Prince şi Lady Gaga vor avea şi ei câteva piese noi, ce vor fi incluse pe coloana sonoră a filmului.