Jay-Z şi Kanye West au bătut un record pe iTunes

Presa de peste Ocean speculează că albumul ”Watch the Throne”, lansat de Jay-Z şi Kanye West, a bătut recordul de vânzări pe iTunes, cu 290.000 de exemplare vândute în perioada 8 - 11 august. Până pe 12 august , albumul a fost găsit la vânzare în exclusivitate pe iTunes. Precedentul record de vânzare pe iTunes a aparţinut trupei britanice Coldplay, al cărei album ”Viva La Vida or Death and All His Friends” din 2008 s-a vândut în 282.000 de exemplare în primul weekend de la vânzare. În prima săptămână de la lansare, albumul a ajuns la 288.000 de descărcări de pe mai multe platforme de distribuţie.

O astfel de veste nu putea să nu fie sărbătorită, aşa că Jay-Z nu a făcut economie nici la bani, nici la şampanie. A dat o petrecere într-o locaţie exclusivistă din Miami, unde a dat 250.000 de dolari numai pe şampanie. La sfârşit a lăsat şi un bacşiş de 50.000 de dolari personalului unui restaurant cu specific italian din cadrul hotelului în care a fost cazat, care a rămas deschis şi complet la dispoziţia sa şi a invitaţilor săi, o noapte întreagă. Petrecerea a continuat la un club VIP. A fost însă o petrecere numai a bărbaţilor, soţia sa, Beyonce, fiind la New York, zilele acestea.