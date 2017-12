Jay-Z vrea să evite falimentul

Cântăreţul american Jay-Z va apărea într-o serie de spoturi publicitare pentru firma sa de îmbrăcăminte Rocawear, pe care artistul încearcă să o salveze de la faliment. Rocawear, înfiinţată de rapperul american în anul 1995, a avut o perioadă foarte slabă din punct de vedere al vânzărilor, ceea ce a determinat concedierea a jumătate din cei 56 de angajaţi ai sediului din Manhattan, New York. Artistul va fi vedeta primei campanii televizate a brandului, intitulată „From Marcy to Madison Square”. Spoturile urmăresc evoluţia lui Jay-Z de când acesta vindea Cd-uri în Brooklyn din portbagajul maşinii sale şi până când a ajuns să susţină concerte pe cea mai importantă scenă din New York. Titanul industriei muzicale americane plănuieşte să dezvolte şi linia vestimentară pentru copii, dar şi să se extindă pe plan internaţional cu colecţiile semnate Rocawear. Jay-Z, în vârstă de 42 de ani, vrea să evite orice pierdere financiară, nu neapărat cu nu ar avea bani în continuare, dar vrea să îşi păstreze intactă reputaţia de om de afaceri de succes, mai ales că a devenit şi tătic pentru prima dată. Împreună cu celebra cântăreaţă Beyonce, are o fetiţă pe nume Blue Ivy Carter.