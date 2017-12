Jazz cu Platonic Band

Iubitorii de jazz de la malul mării se vor putea bucura de un concert live deosebit, joi seară. Clubul Doors găzduiește, de la ora 19.00, un nou concert Platonic Band, iar biletul la acest eveniment costă 50 de lei.

După lansarea albumului de studio „Sweet Little 6STRING” și după reușitul turneu desfășurat în 18 orașe, în care au fost înregistrate toate concertele, chitaristul Nicu Patoi, basistul Adrian Ciuplea, bateristul „Lapi” Răzvan Lupu și percuționistul/vocalistul Berti Barbera vin în fața publicului constănțean cu un nou material, pe final de an. Albumul „Middle of the Week Tour - best of live” reflectă nivelul la care a ajuns acest grup, cu maturitatea de a aborda fiecare detaliu, precum și noile sale tendințe muzicale, conținând piese de pe ambele albume de studio, dar și creații noi, cum ar fi „Schoenberg’s Dilemma”, prezentă pe disc și în varianta de studio. Grupul continuă să prezinte titluri noi în concerte și urmează să intre în studio, într-un nou moment de inspirație care, cu siguranță, nu se va lăsa așteptat.