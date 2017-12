Jazz-ul, o nouă provocare pentru Silvia Dumitrescu

Fiecare apariţie pe scenă a Silviei Dumitrescu reuşeşte să impresioneze publicul prin stilul nonconformist pe care îl afişează artista. Aşa a cucerit spectatorii în 1985, cînd urca pe scena Festivalului Naţional de Muzică Uşoară de la Mamaia sau în urmă cu doar cîteva zile, cînd a fost invitată în micro-recital pe scena unui alt festival, dedicat, de această dată, copiilor şi tineretului, „Delfinul de mare“ de la Cumpăna. Membră a juriului, artista a reuşit să îşi impresioneze fanii prin apariţia sa spectaculoasă. De altfel, către această cale, spre originalitate, încearcă să-i îndrume şi pe tinerii pe care îi formează. Şi pentru că nonconformisul şi improvizaţia i se potrivesc, Silvia Dumitrescu a decis, la vîrsta maturizării artistice, să se dedice jazz-ului.

Reporter: Cum v-aţi simţit pe scena şi în juriul festivalului „Delfinul de mare“ de la Cumpăna?

Silvia Dumitrescu: M-am aflat pentru prima oară la Cumpăna, cu ocazia acestui festival şi plec cu amintiri foarte plăcute. Am găsit aici un nivel cultural ridicat şi copii talentaţi, care au făcut cinste acestei scene. M-am bucurat că am susţinut şi un micro-recital şi am constatat cu foarte mare plăcere că sînt aici oameni iubitori de muzică şi de cultură, care se implică, în frunte cu doamna primar Mariana Gîju. Plec de la Cumpăna cu emoţie şi cu o stare de bine.

Rep.: Cum vedeţi viitorul muzicii uşoare?

S.D.: Sînt nişte copii care mă copleşesc cu talentul, ambiţia şi capacitatea lor de muncă. Ei sînt o generaţie mult mai emancipată decît eram noi, la vîrsta lor. Într-un fel, îi înţeleg că îşi aleg piese grele. Ei ştiu că pot mai mult şi îşi doresc mai mult. Poate că, uneori, se exagerează cu repertoriul care nu este destinat copiilor. Oricît de emancipat ar fi, un copil de 12 ani nu ştie prea multe despre sentimentele profunde de dragoste. Copii abordează piesele pentru lina melodică şi pentru că sînt foarte cunoscute. Unii reuşesc să le facă faţă, dar alţii sînt buni imitatori, au deja nişte gesturi cam robotizate. Mie îmi plac oamenii foarte originali pe scenă şi de aceea le sugerez tuturor să vină cu ceva personal. Îi încurajez pe copiii care ştiu să fie spontani, care ştiu să improvizeze, care nu vin cu lecţiile învăţate de acasă, pentru că gesturile trebuie să pornească din suflet. Ei trebuie să fie sinceri cu spectatorii. Sînt copii talentaţi şi multi dintre ei vor reuşi. Să sperăm că muzica uşoară va merge pe alte principii de promovare a talentelor reale.

Rep: Cît de mult timp vă ocupă latura pedagogică?

S.D.: Am predat la mai multe şcoli şi la Academia de Arte Scenice din Bucureşti, la Liceul de Muzică din Tîrgovişte. Acum, am făcut o pauză, pentru că aş dori să mă îngrijesc mai mult. Eu cîntam, probabil, de zece ori mai mult decît fiecare copil din clasă. Fac o mică pauză în plan pedagogic, pentru că îmi doresc să fac un disc de jazz, acest lucru mă pasionează în acest moment. Deocamdată, am avut două ieşiri în străinătate şi îmi doresc cît mai multe. În perioada 3-8 octombrie, am fost la un festival organizat de Centrul Cultural de la Viena şi chiar acolo mi-am făcut ziua, pe 3 octombrie. Am cîntat alături de P.O.L.D.I. Big Band, iar înainte am fost la un alt festival, în Germania. Am constatat că mi-a făcut o mare plăcere să cînt jazz şi am fost şi foarte bine primită.

Rep.: Cînd va apărea noul disc?

S.D.: Discul va fi înregistrat într-un studio din Germania şi va cuprinde, cu siguranţă, înregistrări live. În România, discul va fi lansat la începutul primăverii. Discul este făcut pentru toate centrele culturale române din Europa.

Rep.: De ce aţi ales jazz-ul?

S.D.: Am simţit nevoia de o evoluţie în viaţa mea muzicală şi consider că, la vîrsta maturizării artistice, jazz-ul este un gen care mă reprezintă, avînd în vedere că am făcut multe studii muzicale şi, zic eu, am un „bagaj” de cunoştinţe destul de substanţial, în ceea ce priveşte armonia, compoziţia, orchestraţia sau polifonia. De fapt, cel mai mult m-a atras partea de improvizaţie în muzică, ceea ce este foarte greu.

Rep: Cum veţi petrece sărbătorile de iarnă?

S.D.: Am primit cîteva invitaţii pentru scenele de la Piaţa Universităţii, Constituţiei, din capitală. Voi cînta, de Crăciun, cu Dana Bartzer, Dan Creimerman şi Artanu, colinde pe care fanii noştri le ştiu, deja. Pentru Revelion, nu am primit, deocamdată, nicio invitaţie. Poate vin cu Dinu Maxer, aici, în zonă.