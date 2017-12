Jean Pădureanu este în stare gravă, spune avocatul acestuia. Pădureanu este încarcerat în spitalul Penitenciarului Jilava, unde îşi ispăşeşte pedeapsa de trei ani şi patru luni primită în "Dosarul Transferurilor". Jean Pădureanu suferă de Alzheimer în stadiu avansat şi demenţă mixtă, iar acest lucru, combinat cu vârsta înaintată, l-a adus în cel mai critic punct al vieţii sale. În plus, afecţiunile cardiace pe care le avea dinainte par să se fi agravat, toate acestea ducându-i pe medici în situația de a se pregăti pentru ce e mai rău pentru "Tata Jean". "El este foarte bolnav, are foarte multe afecţiuni, unele dintre ele foarte grave, dovedite prin acte medicale", a spus Ioan Cazacu, avocatul lui Jean Pădureanu. În ciuda tuturor eforturilor depuse de avocatul său pentru a-i obţine libertatea, Jean Pădureanu luptă zilnic pentru viaţa sa, chiar dacă nu îşi mai aduce aminte mare lucru din ea. Problemele grave cu memoria pe care fostul patron al Gloriei Bistriţa le are i-au obligat pe angajaţii spialului să îl imobilizeze la pat, pe timpul nopţii, pentru a nu mai exista riscul de a rătăci prin curtea penitenciarului.