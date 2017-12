Jean Pădureanu va executa pedeapsa în regim semideschis

Jean Pădureanu, condamnat la trei ani şi patru luni de închisoare cu executare în dosarul transferurilor, va executa pedeapsa în regim semideschis la Spitalul Penitenciarului Jilava, în urma unei decizii luate astăzi de Comisia pentru individualizarea pedepselor. Pe de altă parte, Pădureanu a formulat o cerere de întrerupere a executării pedepsei, care ar fi trebuit să se judece tot astăzi, însă Tribunalul Ilfov a amânat discutarea acesteia pentru 22 mai. Avocatul lui Jean Pădureanu a cerut ca INML să stabilească dacă fostul preşedinte al Gloriei Bistriţa are nevoie de însoţitor, în condiţiile în care are boala Alzheimer în formă avansată şi demenţă mixtă, motiv pentru care uită lucruri elementare. Instanţa a stabilit ca obiectivele expertizei să fie starea de sănătate a lui Jean Pădureanu, dacă există tratament şi dacă poate fi administrat permanent în sistemul penitenciar sau în reţeaua sanitară a Ministerului Sănătăţii, sub pază permanentă, şi dacă s-ar afla în imposibilitatea executării imediate a pedepsei în sistemul penitenciar.