Jean Pădureanu va fi înmormântat duminică, la Bistrița

06:30:02 / 31 Decembrie 2016

Tata Jean

Sportul si in special fotbalul,nu mai este o activitate oarecare in viata noastra si se poate spune ca nu mai este nici macar un fenomen social. A devenit o industrie unde se baga si se scot bani. Unii sportivi azi castiga cat un grup organizat de firme. Sportul este urmarit,captivant de unii,de multe sute de milioane de oameni. In activitatea sportului,banoasa,au intrat si unii care prin metode incorecte deterioreaza rezultate sau schimba ierarhii. Un astfel de personaj ,socotit de unii OM, a fost si Jean Padureanu. Un personaj malefic,distructiv dar acceptat si chiar ajutat si de alti colegi de breasla sau de la FRF si Liga. Ajutat,acceptat si poate chiar consultat de cei care conduceau,nu numai pe hartie,fotbalul:Mircea Sandu si Dumitru Dragomir. Asa ca noi mergeam cu inima deschisa,plini de emotii,pe stadioane sau la TV sa urmarim un meci "palpitant" al carui rezultat era stabilit de Cooperativa lui Jean si acolitii sai: GIGEL,ROMEL,FANEL,JENEL aici permitandu-mi sa-l citez pe Cornel Dinu. Sa nu se inteleaga din cele scrise de mine ca nu ma sensibilizeaza moartea lui Padureanu,dar sa nu i se ridice statie si sa fie catalogat drept OM,sa nu fie ridicat la rangul de cetatean de onoare al Bistritei. Sa nu incercam sa uitam una din paginile urate ale sportuui romanesc,chiar daca omeneste o spun cu sinceritate:DUMNEZEU SA-L IERTE. Si are ce ierta!