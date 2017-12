Jean-Claude Van Damme a suferit un atac de cord

Actorul belgian a suferit un atac de cord în timp ce se afla pe platourile unde se filmează cel mai recent lungmetraj în care a fost distribuit, filmul de acţiune ”Weapon”. Jean-Claude Van Damme a suferit acest atac de cord, despre care presa americană afirmă că a fost unul minor, la doar o zi după ce a împlinit vârsta de 50 de ani. Agentul de presă al actorului a declarat că ”Van Damme este OK”. Filmările pentru pelicula ”Weapon” au avut loc în România, până la sfârşitul săptămânii trecute, când echipa de producţie s-a mutat la New Orleans, în SUA, pentru trei zile de filmare. La puţin timp după sosirea în SUA, au apărut câteva complicaţii, iar filmările au fost suspendate. Ulterior, presa americană a aflat că acele complicaţii la care se refereau producătorii filmului au constat într-un atac de cord suferit de Van Damme. Actorul a fost internat la un spital din New Orleans, unde a fost însoţit de soţia sa, Gladys Portugues. După externare, cuplul a decis să se întoarcă în ţara natală, Belgia, unde medicii se aşteaptă ca actorul să beneficieze de o însănătoşire completă.

Cel mai nou lungmetraj al lui Jean-Claude Van Damme, ”Weapon”, a fost filmat şi la Bucureşti şi la Buftea. Alături de Van Damme, în acest film joacă şi o serie de actori români, printre care Valentin Teodosiu, Florin Busuioc şi Loredana. ”Weapon” are acţiunea plasată în Europa Centrală şi de Est şi îl prezintă pe Van Damme în rolul unui asasin profesionist, care, după ce este angajat de o grupare criminală, devine el însuşi o ţintă într-o conspiraţie ce implică interese internaţionale. Pelicula este regizată de Ernie Barbarash. Alături de Van Damme joacă Scott Adkins, deţinător de centură neagră Wushu, Tae Kwon Do, Kickboxing, Judo şi Jiujitsu. Jean-Claude Van Damme şi Scott Adkins sunt la a doua colaborare, prima dată întâlnindu-se în 2008, în ”Grănicerul / The Shepherd”. Specialistul belgian în arte marţiale Jean-Claude Van Damme a avut câteva roluri mici înainte de a deveni celebru cu filmul ”Bloodsport / Sport sângeros”. ”Kickboxing”, o altă incursiune a lui Van Damme în lumea acestui periculos sport asiatic, s-a bucurat şi el de succes, iar o scurtă apariţie în ”Cyborg” l-a recomandat pentru cel mai celebru film al său de până în prezent, ”Soldat Universal”. ”Dublu Impact” şi ”Timecop” sunt alte două succese de casă ale actorului. Van Damme a fost căsătorit de cinci ori şi are trei copii, Kristopher, Bianca şi Nicholas.