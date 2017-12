Jean-Claude Van Damme şi Kylie Minogue au fost... cuplu

Actorul belgian Jean-Claude Van Damme a dezvăluit recent că a avut o relaţie cu Kylie Minogue, în anul 1994. În timpul unui interviu pentru publicaţia ”The Guardian”, în care actorul îşi promova ultimul său film, Van Damme a decis să facă anunţul. ”Trebuie să o întrebaţi pe ea. Are o memorie mai bună. Eu am 51 de ani, ştiţi câţi pumni am primit în faţă în ”The Expendables”? Să spunem doar că s-a întâmplat. Şi ce dacă? Cine vrea să ştie? Ok. Da, da, da. S-a întâmplat. Eram în Thailanda. Am avut o relaţie”, a declarat actorul belgian despre Kylie Minogue. Cei doi s-au cunoscut când filmau ”Street Fighter” şi, potrivit lui Jean-Claude Van Damme, a fost inevitabil. ”Săruturi frumoase. Dragoste minunată. Nu ar fi fost normal să nu avem o relaţie, este atât de frumoasă şi era acolo, în faţa mea, în fiecare zi, cu un zâmbet superb, simpatic, atât de fermecătoare, nu se purta ca un mare star. Cunoşteam Thailanda foarte bine, aşa că i-am arătat Thailanda mea. Este o mare doamnă”, a povestit actorul. Filmul a fost lansat în 1994, dar nu se mai ştie exact când a fost filmat.