Jean-Paul Belmondo revine pe marile ecrane

La şapte ani de la accidentul vascular cerebral pe care la suferit, îndrăgitul actor francez se întoarce pe marile ecrane în pelicula „Un homme et son chien”, regizată de Francis Huster. Jean-Paul Belmondo, în vîrstă de 75 de ani, revine în cinema după o lungă perioadă de recuperare în care a încercat să depăşească problemele de vorbire şi motricitate de care suferea în urma accidentului vascular cerebral.

Jean-Paul Belmondo, a cărui carieră a fost marcată de roluri îndrăzneţe, umoristice şi multiple cascade riscante, se confruntă în „Un homme et son chien” cu un rol inedit, într-o dramă psihologică. De această dată, interpretează rolul unui bătrân rănit pe viaţă, care trăieşte în stradă, de pe o zi pe alta, alături de un cîine. Actorul dedică această revenire tinerilor cu handicap pe care i-a cunoscut în timpul convalescenţei sale. „Am realizat că aceşti tineri de 20 de ani sînt într-o stare mai gravă decît mine. Cînd am fost externat din spital, mi-am jurat că voi lupta pentru a le arăta că o persoană cu asemenea probleme încă mai poate face ceva în viaţă. Nu ştiam cum, dar aveam voinţă, iar într-un final am hotărît că voi face acest film pentru ei”, a explicat actorul în dosarul de presă. În ciuda handicapului său, Jean-Paul Belmondo nu şi-a pierdut capacitatea de interpretare şi oferă un rol adevărat în „Un homme et son chien”, emoţionant şi pentru că nu ascunde starea sa reală de sănătate. „Nu am hotărît să revin pentru glorie, ci pentru că mă regăsesc în această poveste, presărată cu demnitate şi onoare, povestea unui om care la sfîrşitul existenţei sale descoperă o formă de speranţă”, a completat acesta.

Filmul va reuni în jurul lui Jean-Paul Belmondo cîţiva de apropiaţi ai acestuia, care însoţesc, într-o scurtă apariţie, revenirea marelui actor: Charles Gérard, Jean Dujardin, Max Von Sydow, Pierre Mondy, Robert Hossein, José Garcia sau Françoise Fabian. Regiyorul Francis Huster speră să îi reunească, în viitor, pe Jean-Paul Belmondo şi pe Jean Dujardin într-un remake al filmului „Kid de Cincinnati”. Jean Paul Belmondo nu a mai filmat din iunie 2001, ultimul său rol fiind în filmul „Amazon”, regizat de Philippe de Broca. În palmaresul său deţine premiul Cesar la categoria Cel mai bun actor pentru rolul din “Itinéraire d\'un enfant gâté” din 1988.