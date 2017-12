Jeff Koons va ilustra eticheta vinurilor Mouton Rothschild

Artistul contemporan american Jeff Koon va ilustra eticheta vinului Mouton Rothschild, unul dintre cele mai apreciate sortimente de vin din regiunea Bordeaux, călcând pe urmele altor artişti celebri, precum Pablo Picasso şi Salvador Dali şi respectând, astfel, o tradiţie începută în anul 1945. Pentru etichetele sticlelor de Mouton Rothschild, Jeff Koons a ales să facă o incursiune în Antichitate, afirmă, într-un comunicat, administratorii acestui domeniu viticol celebru. Având la bază o frescă din Pompei, ”Naşterea lui Venus”, artistul american a transformat acea frescă celebră, colorând-o în nuanţe argintii, într-o Venus cu Vaporul, în care Venus apare atât ca ”o cupă care primeşte vin, cât şi ca nava care transportă departe, sub un cer însorit, un vin extraordinar”. Sticlele ilustrate de Jeff Koons au fost deja puse în vânzare, iar preţurile lor sunt de circa 800 de euro.

Jeff Koons, artist inspirat de curentul pop-art şi cultivând kitsch-ul, s-a remarcat deja în Franţa, în anii 2008-2009, declanşând multe controverse în jurul operelor sale, expuse la Palatul din Versailles. Eticheta oficială a vinurilor Château Mouton Rothschild este schimbată în fiecare an, fiind ilustrată, de fiecare dată, de un mare pictor contemporan. Iniţiativa a fost lansată în 1924, pentru un singur an. Începând din 1945, odată cu un desen realizat de Philippe Jullian, etichetele acestui brand de vinuri au fost realizate în fiecare an de o serie de artişti celebri, precum Jean Cocteau, Georges Braque, Salvador Dali, Joan Miro, Marc Chagall, Pablo Picasso, Andy Warhol, Pierre Soulages, Francis Bacon, Balthus şi Antoni Tapies. De peste 20 de ani, o expoziţie itinerantă care reuneşte toate aceste etichete celebre, intitulată ”Mouton Rothschild, l\'Art et l\'Etiquette”, este organizată la iniţiativa baroanei Philippine de Rothschild, proprietarea domeniului Château Mouton Rothschild. Aceasta selectează artiştii care realizează etichetele din fiecare an. Artiştii aleşi nu primesc bani, ci cutii cu sticle din cel mai bun vin al anului respectiv.