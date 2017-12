Jeff Makapelu, acuzat că a jucat “pe fals“ în Noua Zeelandă

Aflat în vacanţă în ţara natală, Jeff Makapelu, neo-zeelandezul echipei RCJ Farul Constanţa, este acuzat de oficialii formaţiei Northern United că a disputat un meci fără a avea acte în regulă. Partida în cauză este cea din cadrul “Jubilee Cup”, dintre Tawa şi Northern United, în care Makapelu a evoluat pentru cei din Tawa. Victoria a revenit echipei lui Makapelu, cu 24-15, jucătorul Farului reuşind chiar să înscrie şi un eseu. Northern United a depus o contestaţie la federaţie în urma căreia rezultatul partidei a fost anulat. Situaţia a fost lămurită de directorul sportiv al RCJ Farul, Aurelian Arghir, acesta explicînd de ce s-a ajuns în situaţia ca jucătorul să evolueze pentru o altă formaţie, deşi este legitimat la RCJ Farul. “Înţelegerea pe care am avut-o cu Makapelu la plecarea acestuia în vacanţă a fost ca el să se pregătească cu o echipă de acolo pentru a rămîne într-o formă sportivă cît mai bună. Cei mai mulţi componenţi ai lotului constănţean au avut un program încărcat în această aşa-zisă pauză competiţională, participînd la numeroase acţiuni ale loturilor reprezentative. Deşi ultima etapă s-a disputat pe 30 mai, jucătorii au avut o săptămînă, maximum două, de vacanţă. Este adevărat că a existat o solicitarea din partea clubului neo-zeelandez ca Makapelu să evolueze acolo pentru această competiţie, însă noi nu i-am dat curs deoarece, pe lîngă contractul pe care îl are cu Farul, Makapelu se află şi sub contract cu Federaţia Română de Rugby. În plus, jucătorul are în acest moment mai multe oferte de la cluburi puternice din Europa şi ne-am gîndit că ar putea fi o metodă prin care el să se poată transfera apoi unde doreşte. Din acest motiv i-am acordat doar o dezlegare temporară, urmînd să revină la Farul la reluarea pregătirilor. Dacă el a făcut altceva, a făcut-o doar pe riscul lui. Nu riscă însă nicio suspendare, în cel mai rău caz se va păstra decizia şi clubul la care a evoluat va pierde jocul“, a declarat oficialul Farului. Makapelu a evoluat în sezonul 2008-2009 în Challege Cup cu Selecţionata Bucureşti, fiind, cu patru eseuri, cel mai bun marcator. Dacă va evolua încă două sezoane pentru RCJ Farul, Makapelu poate primi dreptul de a juca şi în prima reprezentativă a României.