Jefuit de două miliarde de lei vechi

Un constănţean a fost lăsat de hoţi fără niciun leu pentru că nu a putut să ţină secret că are în casă o sumă mare de bani pentru a-şi cumpăra un apartament. Planurile bărbatului din localitatea Lumina au fost date peste cap de trei tineri care, ispitiţi chiar de victimă, i-au furat aproape două miliarde de lei vechi. Poliţiştii din cadrul Secţiei 2 Poliţie Rurală Mihail Kogălniceanu au fost alertaţi, duminică dimineaţă, de Marcel Neagu, din localitatea Lumina, despre faptul că, pe timpul nopţii, persoane necunoscute i-au intrat în casă şi i-au furat 195.000 lei. În urma cercetărilor efectuate în acest caz, poliţiştii au stabilit că suspecţi de comiterea acestei infracţiuni sunt Constantin Manole, de 23 de ani, Ionuţ Niculescu, de 23 de ani, şi Alexandru Dobrin, de 21 de ani. În urma percheziţiilor efectuate, oamenii legii au reuşit să recupereze doar o parte din pradă: 24.700 de lei şi bunuri în valoare de 2.000 de lei. Odată cu extinderea cercetărilor, oamenii legii au stabilit că pontul jafului a fost dat de Alexandru Dobrin, care fusese angajat pentru o scurtă perioadă la ferma păgubitului.

ASCUNŞI SUB SALTEA Poliţiştii spun că victima jafului i-ar fi spus la un moment dat lui Alexandru Dobrin că a scos o suma mare de bani de la bancă pentru că intenţionează să îşi cumpere un apartament. Visul său de a avea o casă nouă a fost, însă, spulberat în noaptea de sâmbătă spre duminică. Cei trei tineri au sărit gardul şi au intrat în casă pe un geam neasigurat. Anchetatorii spun că suspecţii au plănuit bine atacul având în vedere că au reuşit să fenteze vigilenţa a trei câini periculoşi, lăsaţi de victimă să-i păzească proprietatea. Odată ce au ajuns în casă, suspecţii au mers direct la ţintă, mai exact sub salteaua unui pat, locul în care bărbatul îşi ascunsese cele aproape două miliarde de lei vechi. La 48 de ore de la comiterea jafului, cei trei suspecţi au fost reţinuţi pe bază de ordonanţă pentru 24 de ore. Aseară, procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa i-au trimis în faţa judecătorilor cu propunere de arestare preventivă sub aspectul comiterii infracţiunii de furt calificat.