Jefuit de două ori în 12 ore

Un şofer de tir din Craiova este convins că e blestemat! Şi asta după ce susţine că a fost jefuit de două ori în decurs de 12 ore. Bărbatul spune că întregul coşmar a început luni după-amiază, după ce a descărcat marfa transportată de la Bucureşti în curtea unei firme din comuna constănţeană Agigea. „După ce am lăsat sarea pe care am adus-o de la Bucureşti, m-am urcat la volan şi am plecat. Pe drum, am remarcat faptul că pantalonii, pe care îi atârnasem într-un cui în cabină şi în care aveam suma de 2.500 de lei, erau aşezaţi într-o poziţie ciudată. Am tras pe dreapta şi m-am uitat în buzunare. Banii dispăruseră... Am sunat imediat la 112 şi am cerut ajutorul poliţiştilor”, povesteşte Costinel Mandache. Bărbatul şi-a anunţat şi angajatorul despre păţanie. „Mi-a spus să aştept în Agigea că urmează să îmi trimită nişte bani. Am parcat tirul pe marginea şoselei şi m-am culcat. M-am trezit pe la ora 05.00, în această dimineaţă, şi am băgat cheia în contact. Imediat, s-a aprins becul care mă anunţă că nu mai am combustibil. Mi-am dat seama că ceva e în neregulă. Am coborât din cabină şi am constatat că rezervorul este gol. Aveam în jur de 200 de litri de motorină! Nu am simţit când au acţionat hoţii. Am sunat iar la Poliţie şi am reclamat furtul!”, a declarat şoferul de tir ghinionist. Lucrătorii Secţiei 1 de Poliţie Rurală au început cercetările pentru prinderea autorilor, care se vor alege cu dosare penale pentru comiterea infracţiunii de furt calificat.