Jefuit pe stradă

Un tânăr de 21 de ani a ajuns în spatele gratiilor după ce a tâlhărit un constănţean. Potrivit anchetatorilor, marţi seară, în jurul orei 21.30, un tânăr de 19 ani a sunat la 112 şi a reclamat că în timp ce se afla la intersecţia străzii Baba Novac cu strada Dezdrobirii, din Constanţa, o persoană necunoscută i-a furat telefonul mobil marca Nokia. Victima le-a declarat anchetatorilor că, în timp ce mergea pe stradă, un tânăr l-a acostat sub pretextul că vinde telefoane mobile. Păgubitul i-a spus că nu îl interesează să cumpere nimic, însă agresorul i-a cerut să-i arate ce telefon are. Pentru că victima l-a refuzat, suspectul i-a luat cu forţa mobilul din buzunarul pantalonilor şi a fugit. Tânărul le-a dat anchetatorilor semnalmentele suspectului şi direcţia în care a plecat acesta. Anchetatorii au stabilit că suspectul este Atanase Iuruc, de 21 de ani, din Constanţa. După două zile, Iuruc a fost prins de poliţiştii Secţiei 4 Poliţie Constanţa şi predat lucrătorilor Biroului de Investigaţii Criminale din cadrul Poliţiei Municipiului Constanţa. Pe numele lui s-a întocmit dosar penal pentru comiterea infracţiunii de tâlhărie. Joi seară, el a fost prezentat magistraţilor Judecătoriei Constanţa, care au emis pe numele lui Iuruc mandat de arestare preventivă pentru 29 de zile sub acuzaţia de tâlhărie.