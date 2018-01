Jefuită în timp ce dormea

Lucrătorii Secţiei 5 Poliţie sînt pe urmele unui individ care, în noaptea de joi spre vineri, a pătruns într-o casă de pe strada Valea Albă, din zona Km 5, şi a furat un computer. Potrivit anchetatorilor, individul a intrat în curte escaladînd gardul şi a descuiat poarta pentru a-şi uşura “retragerea”. Hoţul a adunat mai multe tricouri şi şosete puse la uscat pe o sîrmă, după care şi-a continuat “expediţia” în holul casei familiei Purcărin. L-au atras nişte pantofi sport, pe care i-a aşezat strategic lîngă uşă pentru a putea să-i ia la plecare şi s-a furişat în camera în care, fiica soţilor Purcărin dormea. „Am venit obosită de la şcoală, am stat cîteva ore la calculator, am făcut un duş şi m-am culcat. Era aproape miezul nopţii. După un timp, am auzit un scîrţîit şi m-am trezit. Eu îmi păstrasem unitatea centrală în suportul de celuloză în care l-am cumpărat şi acum îmi dau seama că hoţul se chinuia să o scoată din acel suport. M-am ridicat din pat şi am întrebat „ce faci?”. În următoarea secundă, hoţul s-a întors şi a luat-o la fugă cu monitorul şi unitatea centrală în braţe. A fost incredibil de rapid. Cred că în 15 secunde a ajuns la poartă. Am fugit după el împreună cu tatăl şi fratele meu, dar, cînd am ieşit pe stradă, el dispăruse. Nu s-a auzit zgomotul niciunei maşini, nu s-a auzit zgomot de paşi. Pur şi simplu l-a înghiţit pămîntul. Îmi amintesc doar că era tînăr, solid, avea părul blond şi purta un tricou alb”. Căutările păgubiţilor, care au alergat într-un suflet pe mai multe străzi din zonă sperînd să dea de urma hoţului, au fost zadarnice. Cazul se află în atenţia lucrătorilor Secţiei 5 Poliţie, care continuă cercetările pentru a-l prinde pe făptaş.