Jenna Jameson la închisoare

Fosta starletă din filmele pentru adulţi Jenna Jameson are din nou probleme cu legea. Actriţa a fost arestată pentru o bătaie, sâmbătă, cu câteva ore înainte de a participa la propria petrecere de aniversare. Diva XXX împlineşte 39 de ani pe 9 aprilie. Oamenii legii au reţinut-o după ce Jenna Jameson a avut o altercaţie în Peninsula Balboa, în apropiere de Newport Beach, California. Mai târziu a fost eliberată pe cauţiune, dar nu se ştie încă dacă a mai reuşit să ajungă la petrecerea de la Heat Ultra Lounge, în Anaheim. Incidentul a venit la mai puţin de un an după ce actriţa a pledat vinovată că a condus sub influenţa substanţelor interzise. Noul incident se va lăsa cu o nouă condamnare, pentru că Jenna Jameson se afla în libertate condiţionată şi are mari şanse să ajungă iar după gratii.