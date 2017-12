Jennifer Aniston ar fi primit o scrisoare de la Angelina Jolie

Actriţa americană Jennifer Aniston a fost şocată, vineri dimineaţă, când a descoperit că poştaşul i-a adus o scrisoare de la marea ei rivală, aşa cum o descrie presa americană pe Angelina Jolie.

Potrivit tabloidului american ”National Enquirer”, Angelina Jolie - care creşte şase copii împreună cu Brad Pitt, fostul soţ al actriţei Jennifer Aniston - ar fi luat hotărârea să o contacteze pe Jennifer Aniston pentru a încerca să pună capăt neînţelegerilor din trecut. ”Angelina nu mai vrea să aibă parte de energie negativă în viaţa ei şi urăşte această ostilitate care există între ea şi Jen”, a declarat o sursă. ”A avut nevoie de mult timp pentru a-şi face curaj, însă are intenţii bune şi îşi doreşte cu adevărat să lase trecutul în urmă. Deşi pare ceva nebunesc, nu e deloc ceva surprinzător pentru cei care o cunosc pe Angelina. Are o personalitate surprinzătoare, iar în cazul ei, a o contacta pe Jennifer reprezintă exact genul de comportament la care te poţi aştepta”, a explicat aceeaşi sursă. În acea scrisoare, Angelina Jolie i-ar fi spus rivalei Jennifer Aniston că va fi o mamă minunată şi că aceasta se află acum la vârsta şi momentul potrivit pentru a avea primul ei copil. ”În plus, ea are sprijinul total din partea lui Brad Pitt. El este foarte mândru că Angie a contactat-o pe Jen”, a adăugat aceeaşi sursă.

Angelina Jolie şi Brad Pitt sunt împreună din 2004, când s-au cunoscut pe platourile de filmare ale peliculei ”Mr. and Mrs. Smith”. Brad Pitt a divorţat de Jennifer Aniston în 2005, după patru ani şi jumătate de căsnicie, pentru a fi împreună cu Angelina Jolie.