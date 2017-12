Actriţa americană Jennifer Aniston pozează în rol de păpuşă Barbie într-un pictorial provocator realizat pentru revista ”Allure”, în cadrul campaniei de promovare a noului film în care joacă, comedia ”Just Go with It”. Într-una dintre fotografii, actriţa în vârstă de 41 de ani apare îngenuncheată pe un pat, purtând o pijama descheiată. În altă fotografie, Jennifer Aniston are o figură de păpuşă Barbie şi mângâie un ursuleţ. Actriţa apare în aceste imagini cu un păr mai blond ca de obicei. Aceasta recunoaşte în interviul acordat revistei că a urât coafura personajului ei, Rachel, din serialul ”Friends / Prietenii Tăi”, creată de stilistul Chris McMillan, care a fost copiată de fanii din întrega lume în anii \'90. ”Îl iubesc pe Chris, dar mi-a blestemat existenţa când a creat-o pe Rachel. Nu a fost cea mai bună tunsoare a mea. Cred că este cea mai urâtă coafură pe care am văzut-o vreodată”, a povestit actriţa. Jennifer Aniston afirmă că, în cazul în care nu ar fi avut succes ca actriţă ar fi fost organizator de nunţi. ”Aş fi fost un organizator de petreceri. Organizez în fiecare an, de 15 ani, câte o petrecere cu ocazia curăţării copacilor. Întotdeauna am curcan, vită şi feluri vegetariene. Toată lumea este mulţumită”, a mai povestit actriţa.