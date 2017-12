Jennifer Aniston, în vacanţă în Mexic

Indiferent de partener, actriţa Jennifer Aniston ţine morţiş să îşi petreacă vacanţa de sfârşit de an la Cabo San Lucas, în Mexic. Anul acesta îl are alături pe logodnicul său, Justin Theroux. Jennifer Aniston a fost fotografiată în bikini, la piscina hotelului în care stă cu logodnicul său. Abdomenul plat al actriţei a infirmat zvonurile conform cărora ea ar fi însărcinată cu gemeni, aşa cum au scris mai multe publicaţii americane. Jennifer Aniston şi Justin Theroux s-au logodit în luna august a acestui an, iar nunta lor este unul dintre cele mai aşteptate evenimente din 2013.