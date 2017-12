Jennifer Aniston, în vacanţă, în Mexic

Actriţa americană a fost surprinsă în staţiunea mexicană Los Cabos, unde îşi petrece o binemeritată vacanţă. Într-un costum de baie în două piese, Jennifer Aniston este singură cuc şi îşi petrece timpul fie făcînd plajă, fie făcînd fotografii. Abia dacă schiţează vreun zîmbet, iar apropierea aniversării a 40 de ani nu pare deloc de bun augur. S-ar părea că actriţa a reluat legătura cu John Mayer, dar, deocamdată, nici vorbă despre reluarea relaţiei. Jennifer Aniston a fost foarte ocupată în ultima vreme, iar după acest sejur mexican va călători în întreaga lume, pentru a promova trei filme ce vor fi lansate pînă de Crăciun: “Marley & Me” în care l-a avut ca partener pe Owen Wilson, “Traveling” alături de Aaron Eckhart şi Martin Sheen şi comedia “He\'s Just Not That Into You”, alături de Drew Barrymore, Ben Affleck şi Scarlett Johansson.