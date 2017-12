Jennifer Aniston îşi face toate poftele culinare

La 41 de ani, are unul dintre cele mai frumoase corpuri din showbiz-ul internaţional, iar Jennifer Aniston recunoaşte că nu se abţine de la mâncare, însă face exerciţii ca să ardă grăsimile. „Mănânc foarte bine, mă răsfăţ, când vreau să o fac. Dar lucrez adesea, fac yoga, de toate. Am schimbat asta. Încerc să fac ceva în fiecare zi, chiar dacă doar 20 de minute pe zi, doar ca să îmi transpire corpul şi să îmi pompeze sângele. Îţi dă o zi bună, plină de energie”, a declarat starul din serialul „Freinds / Prietenii tăi”, dar şi din filme precum „Switch” sau „The Bounty Hunter”. În plus, vedeta recunoaşte că adoră mâncarea mexicană. Întrebată care ar fi ultima ei mâncare pe care şi-ar dori-o, actriţa a mărturisit: „Chipsuri şi guacamole, quesadillas, enchiladas şi o porţie mare de salată tostada. A, şi nachos!”.