Jennifer Aniston îşi serbează aniversarea... cu Gerard Butler!

Actriţa americană Jennifer Aniston ştie să se răsfeţe. Împlinirea celor 41 de ani o prinde pe vedetă în locul său preferat, staţiunea mexicană Los Cabos, înconjurată de cei mai buni prieteni ai săi, printre care s-a strecurat şi Gerard Butler. Primele speculaţii în legătură cu noul cuplu hollywoodian au început la noaptea Globurilor de Aur, când cei doi actori au stat mereu unul lângă altul şi, potrivit unor martori oculari, au fost văzuţi sărutându-se în bucătărie. Se pare că giugiuleala din luna ianuarie s-a transformat deja într-o poveste de dragoste.

Ca în fiecare an, Jennifer Aniston pleacă în Mexic, pentru a-şi sărbători ziua de naştere. Nu însă singură, ci împreună cu buna ei prietenă, Courtney Cox, şi soţul acesteia, David Arquette, cărora li s-au alăturat Sheryl Crow, la rândul ei sărbătorită, pentru că şi ziua ei de naştere este 11 februarie, şi Pernilla Cedenheim şi Jennifer Garcia, alte două prietene ale lui Jennifer Aniston. Însă, prezenţa lui Gerad Butler în grupul de petrecăreţi este cea care a făcut impresie. Invitat personal de Jennifer Aniston, actorul scoţian nu a putut refuza. Probabil cei doi vor repeta scena sărutului din comedia romantică „The Bounty Hounter”, de această dată, nu în faţa camerelor de filmat, ci sub soarele arzător din Los Cabos... Grupul a închiriat o vilă de lux cu acces direct la mare în complexul One & Only Palmilla.