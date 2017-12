Jennifer Aniston revine la New York

Actriţa americană Jennifer Aniston nu a pregetat să scoată din buzunar suma de 14.950.000 de milioane de dolari pentru un apartament de patru camere complet mobilat la Manhattan, New York. Devenită celebră graţie rolului Rachel din serialul „Friends / Prietenii tăi”, Jennifer Aniston se mută din nou la New York. Mutarea pe Coasta de Vest nu i-a priit prea mult, pentru că nici cariera sa şi nici mariajul său nu au avut prea mult succes la Los Angeles. „Am crescut şi copilărit la New York. Îmi lipseşte foarte mult”, declara recent actriţa. Un detaliu interesant este că acest apartament are şi o cameră pentru copil complet dotată şi mobilată, aşa că această mutare ar putea să mai aducă şi alte schimbări în viaţa actriţei.

Jennifer Aniston afirmă că nu va ezita nici să facă operaţii estetice dacă va fi nevoie, presiunea pusă asupra femeilor de la Hollywood, în ceea ce priveşte aspectul fizic, fiind foarte mare. Starul a negat că ar fi apelat deja la bisturiu pentru a-şi îmbunătăţi aspectul fizic, însă spune că nu va ezita să facă acest lucru când va ajunge la vârsta de 50 de ani. Jennifer Aniston, ajunsă la vârsta de 41 de ani, spune, însă, că multe vedete nu ştiu să îmbătrânească graţios, apelând în exces la operaţii estetice şi obţinând un efect invers.