Jennifer Aniston şi-a lăsat amprenta la Hollywood

Actriţa americană Jennifer Aniston şi-a imortalizat amprentele în ciment, în faţa Teatrului Chinezesc Grauman. Ceremonia a coincis cu lansarea celui mai nou film al său, la Los Angeles, ”Horrible Bosses”. Actriţa în vârstă de 42 de ani s-a prezentat alături de iubitul său, actorul şi scenaristul Justin Theroux, de 39 de ani. Nici de această dată nu s-au lăsat fotografiaţi împreună, dar actorul, proaspăt tuns şi frezat, a ocupat un loc în primul rând, de unde a putut primi un sărut imaginar trimis de celebra sa iubită. Acesta a luat loc alături de alţi prieteni ai actriţei, printre care s-au remarcat producătorul Brett Ratner şi prietenele Kristen Hahn şi Chelsea Handler. Dintre prieteni a lipsit în mod notabil Courtney Cox, aparent fără o scuză credibilă, lansându-se tot felul de speculaţii cu privire la nemulţumirea fostei colege din serialul ”Friends / Prietenii Tăi” faţă de noua relaţie a lui Jennifer Aniston, mai ales că a dat naştere unor acuzaţii deloc flatante pentru actriţă, că ar fi luat bărbatul altei femei. Courtney Cox a fost prezentă la cele mai importante momente din viaţa lui Jennifer Aniston, fie că a fost vorba despre profesie sau de viaţa privată.

Îmbrăcată într-o rochie înflorată Prada şi pantofi cu toc Gucci, Jennifer Aniston a părut mai strălucitoare ca niciodată. Pur şi simplu, nu se putea abţine să nu zâmbească sau să nu facă grimase. La rândul său, Justin Theroux a părut foarte emoţionat de ceremonie, urmărind cu mult interes fiecare mişcare a iubitei sale. Acesta pare atât de prins de actriţă, încât a renunţat la barba pe care o lăsase să crească de ceva vreme. Cel mai probabil, de dragul noului său iubit şi Jennifer Aniston a decis să lase la o parte cariera actoricească, timp de un an de zile. Aceasta are de gând să lucreze alături de Justin Theroux la scenariul ”Goree Girls”, un proiect cinematografic pe care Jennifer Aniston are de gând să îl realizeze prin casa sa de producţie.