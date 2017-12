Jennifer Aniston suferă după moartea câinelui său

Actriţa americană este înlăcrimată după pierderea prietenului său necuvântător, câinele său Norman, un mix de corgi şi terrier, de 15 ani. “A murit cu câteva săptămâni în urmă. Era un câine bătrân şi i-a venit timpul”, a declarat actriţa, cu ochii în lacrimi. De-a lungul anilor, Jennifer Aniston şi-a descris patrupedul drept cel mai fidel companion, care nu are plăcere mai mare decât să se odihnească la picioarele ei. “E băiatul meu. Norman mă însoţeşte peste tot, chiar şi la filmări”, declara actriţa. Chiar şi noua sa locuinţă de la New York, un apartament pe care a dat 4,95 de milioane de dolari, a primit numele ”bârlogul sigur al lui Norman”. Ultima apariţie oficială a celor doi a fost la începutul acestui an, când Jennifer Aniston însoţită de Norman s-a prezentat la emisiunea de televiziune Chelsea Lately. Câinele care era alintat de actriţă Norm sau Normy a făcut deliciul publicului. Încercând să-l facă să se aşeze în platoul emisiunii şi lovindu-se de refuzul câinelui, actriţa afirma cu mult umor: ”Are 15 ani, nu-i mai pasă”. Jennifer Aniston a mai povestit că în tinereţea lui, Norman a făcut şi trăsnăi. De exemplu, în 1998 a fugit de acasă, timp de două zile şi, în cele din urmă, actriţa l-a găsit într-un adăpost pentru animale fără stăpân. Despre alte întâmplări amuzante din convieţuirea lor, Jennifer Aniston a spus că ”Norman este o persoană, dar în costum de câine!”.

Toată afecţiunea actriţei se va revărsa acum asupra lui Dolly, al doilea câine al său, o căţea de rasă ciobănesc german. Şi poate că va da o şansă şi sfatului tatălui său, de a-şi găsi perechea. Tatăl său, John Aniston, al cărui nume real este Yannis Anastassakis, este convins că fiica lui în vârstă de 42 de ani îşi va găsi liniştea şi fericirea alături de un bărbat cu origini elene. “Bărbaţii greci sunt foarte sexy şi sunt iubiţi perfecţi”, a glumit veteranul actor, arătând de unde a moştenit fiica sa simţul umorului. “Lăsând gluma la o parte, aş fi foarte fericit dacă îşi va găsi un bărbat bun şi grec”, a conchis John Aniston, în vârstă de 77 de ani. Dacă ar fi să-i urmeze sfatul, Jennifer Aniston ar avea de ales între următoarele vedete masculine cu origini elene: actorii Billy Zane şi Zack Galifianakis sau magicianul Criss Angel.