Jennifer Hudson a impresionat la finala Super Bowl

La trei luni după ce mama, fratele şi nepotul ei au fost asasinaţi, actriţa şi cîntăreaţa americană a avut o întoarcere triumfală pe scena muzicală, duminică seară, în timpul unuia dintre cele mai mari evenimente sportive din lume, finala Super Bowl. Jennifer Hudson a interpretat imnul naţional al SUA, cu ocazia finalei Super Bowl, ce a avut loc în oraşul Tampa, Florida. Interpretarea ei cu multe octave a stîrnit ropote de aplauze, fiind apreciată la unison de criticii muzicali, dar şi de simpli spectatori şi telespectatori.

Jennifer Hudson nu a mai apărut în public de cînd mama ei, Darnell Hudson, fratele Jason Hudson şi nepotul Julian King au fost asasinaţi, în luna octombrie 2008, în Chicago. Autorităţile din Chicago l-au pus oficial sub acuzaţie pe fostul cumnat al lui vedetei, William Balfour, sub învinuirea de triplu asasinat. Motivul crimelor pare să fie o ceartă între Balfour şi fosta lui iubită, Julia, sora lui Jennifer Hudson. Triplul asasinat a şocat întreaga opinie publică din SUA şi a declanşat un val de compasiune şi de simpatie pentru actriţa şi cîntăreaţa americană. Jennifer Hudson, care şi-a lansat albumul care îi poartă numele cu puţin timp înainte de triplul asasinat, urmează să cînte şi la gala MusiCares Person of the Year din Los Angeles, care va avea loc în cursul acestei săptămîni. Ieşind din izolarea impusă după tragicele evenimente, Jennifer Hudson, în vîrstă de 27 de ani, revine treptat la programul ei de lucru, care include şi interpretarea unei piese în timpul galei premiilor Grammy, pe 8 februarie, unde a primit patru nominalizări.