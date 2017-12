Jennifer Hudson are steaua ei

Actriţa şi cântăreaţa Jennifer Hudson, recompensată cu premiul Oscar pentru rolul lui Effie Melody White din filmul ”Dreamgirls” (2006), a primit, miercuri, o stea pe Hollywood Walk of Fame din Los Angeles. La ceremonia de dezvelire a stelei au fost prezenţi, printre alţii, logodnicul actriţei, David Otunga, şi fiul lor, în vârstă de 4 ani, David Jr. ”Ştiam că voi fi foarte emoţionată şi sunt sigură că mama îmi spune din ceruri să nu mai plâng, dar acum este timpul să plâng”, a spus Jennifer Hudson în discursul de acceptare.

Jennifer Hudson este câştigătoarea unui premiu Oscar pentru cel mai bun rol secundar feminin, a unui Glob de Aur şi a unui premiu BAFTA pentru interpretarea ei din musicalul ”Dreamgirls”. Cariera fostei participante la concursul „American Idol“ şi-a continuat cursul ascendent, Hudson apărând în 2008 şi în filmele ”Totul despre sex” şi ”The Secret Life of Bees”. De asemenea, în februarie 2009, ea a câştigat un premiu Grammy pentru albumul de debut care îi poartă numele, lansat în 2008. În ultimii ani, actriţa în vârstă de 32 de ani a jucat în filmele ”Winnie” (2011),”The Inevitable Defeat of Mister and Pete” (2013) şi ”Black Nativity”, alături de Forrest Whitaker, peliculă ce va avea premiera americană pe 27 noiembrie.