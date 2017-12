Jennifer Hudson s-a logodit

Actriţa americană de culoare pare să fi luat exemplul lui Beyonce de a ţine sub tăcere viaţa privată şi s-a logodit în secret cu iubitul ei, David Otunga. Fericitul eveniment a avut loc în weekend, la Los Angeles. Starul din “Dreamgirls” a primit, chiar de ziua ei, de la jumătatea sa, David Otunga, cunoscut pentru reality show-ul “I Love New York 2”, un inel de logodnă cu diamante, realizat de bijutierul Neil Lane. Momentul a încununat o relaţie de niciun an de zile. Pînă la nuntă, Jennifer Hudson este foarte ocupată cu lansarea primului său album solo, pe data de 30 septembrie, dar şi a celui mai recent lungmetraj, intitulat “The Secret Life of Bees“, pe 17 octombrie.