Jennifer Hudson şi-a luat casă nouă

Cântăreaţa şi actriţa americană Jennifer Hudson şi-a cumpărat o vilă cu şase dormitoare, la Chicago, pentru care a plătit o sumă exorbitantă. Imobilul a costat 2.795.000 de dolari. În afară de şase dormitoare şi şapte băi, somptuoasa vilă are un garaj încălzit, două uscătorii, o bucătărie generoasă, o sală de spectacole, o sală de mese mare, o alta de muzică, cu un pian şi încă una de jocuri. Podelele sunt acoperite cu lemn masiv de cireş. Proprietatea se află în suburbia Burr Ridge din Chicago. Jennifer Hudson, în vârstă de 30 de ani, este logodită cu luptătorul profesionist David Otunga, cu care are un băieţel de 2 ani, David Jr.

Jennifer Hudson este câştigătoare a unui premiu Oscar, a unui Glob de Aur şi a unui BAFTA pentru prestaţia ei din musicalul ”Dreamgirls”. Cariera fostei participante la concursul American Idol şi-a continuat cursul ascendent, Jennifer Hudson apărând în 2008 şi în filmele ”Sex in the City / Totul despre sex” şi ”The Secret Life of Bees”. În februarie 2009, a câştigat şi un premiu Grammy pentru albumul de debut care îi poartă numele, lansat în 2008.