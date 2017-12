Jennifer Lawrence, cea mai bine plătită actriță din lume

Actrița Jennifer Lawrence, cunoscută din seria ”Hunger Games”, este cea mai bine plătită actriță la nivel mondial în acest an, cu venituri de 52 de milioane de dolari, potrivit estimărilor revistei ”Forbes”. Anul trecut, Jennifer Lawrence ocupa poziția a doua în topul celor mai bine plătite actrițe. Ea a câștigat într-un an cu 17 milioane de dolari mai mult decât actrița Scarlett Johansson, aflată pe locul secund, care a jucat în ”Lucy” și ”Avengers: Age of Ultron”, filme care au generat încasări mari la nivel internațional. Pe locul 3, cu 23 de milioane de dolari, se află actrița Melissa McCarthy din comedia ”Spy”.

Aflată anul trecut în fruntea clasamentului, Sandra Bullock, care și-a împrumutat vocea unui personaj din filmul ”Minions”, ocupă, în acest an, poziția a 15-a, cu numai 8 milioane de dolari. Singura actriță străină de la Hollywood care a reușit să intre anul acesta în clasamentul Forbes este chinezoaica Bingbing Fan, cunoscută pentru rolul Blink din ”X-Men: Days of Future Past”. ”Forbes” a dat publicității anterior lista actorilor cu cele mai mari venituri din acest an, Robert Downey Jr. fiind cel mai bine plătit actor de la Hollywood, cu 80 de milioane de dolari.