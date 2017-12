Jennifer Lawrence nu s-a obişnuit să fie vedetă

A devenit populară la nivel planetar, dar Jennifer Lawrence recunoaşte cinstit că ar prefera să nu apară pe covorul roşu, pentru că nu se simte în largul ei. Iar întâmplările de care a avut parte actriţa de 22 de ani dovedesc că teama este justificată. Jennifer Lawrence, laureată cu premiul Oscar în acest an, pentru Cel mai bun rol principal, pentru ”Silver Linings Playbook”, şi-a recunoscut deschis fobiile. ”Mi-e teamă că o să mă simt toată viaţa speriată ca un căţel chihuahua când voi păşi pe covorul roşu. Nu este zona în care mă simt confortabil. Fac filme. Nu trebuie să fiu auzită vorbind. Când joc, sunt cu adevărat fericită. Acolo mă simt în largul meu. Este casa mea. Când mă puneţi pe un covor roşu sau pe o scenă, devin chihuahua Jennifer”, a mărturisit actriţa.

Jennifer Lawrence a avut parte doar de întâmplări care au ridiculizat-o în timpul ceremoniilor. La ceremonia de acordare a premiilor Sindicatului Actorilor i s-a rupt rochia, lăsând să i se vadă lenjeria intimă, iar la gala Oscar s-a împiedicat şi a căzut. De vină ar putea fi şi pantofii eleganţi, mai ales că actriţa are ceva de împărţit şi cu aceştia. ”Pe tocuri înalte mă simt ca un căpcăun, nu pot să merg şi picioarele nu sunt deloc ok”, a dezvăluit Jennifer Lawrence. O parte din vină o are şi ea, pentru că alege toalete care nu i se potrivesc întru totul. E drept că actriţa originară din Louisville, o localitate cu un stil de viaţă rural din statul Kentucky, are timp să se obişnuiască cu premierele şi ceremoniile de premiere. Deocamdată a avut noroc să fie apreciată deopotrivă de critică şi de public cu prestaţii în doar două filme, “Silver Linings Playbook” şi ”The Hunger Games / Jocurile foametei”.