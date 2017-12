Jennifer Lopez, aparent deschisă ideii de adopţie

Actriţa şi cântăreaţa americană Jennifer Lopez mizează pe o imagine foarte sexy, după divorţul său de Mark Anthony, dar pare să păstreze un locşor aparte în inima ei, pentru o nouă aventură… maternă. La doar o lună de la lansarea ultimului ei videoclip, Jennifer Lopez marchează din nou la capitolul imagine, cu o nouă înregistrare în care diva este la fel de provocatoare şi îndrăzneaţă. În videoclipul piesei ”Follow the Leader”, o colaborare cu Wisin Y Yandel, Jennifer Lopez este plină de tatuaje şi apare în diferite ţinute care îi scot în evidenţă formele, vedeta dorind să arate încă o dată că poţi fi extrem de sexy şi la 42 de ani. După ce în urmă cu o lună, artista a lansat un videoclip în care apărea alături de iubitul ei, dansatorul Casper Smart, de data aceasta, tânărul său partener a fost cel care a regizat videoclipul. Filmările au fost făcute în Acapulco, Mexic.

Jennifer Lopez este foarte ocupată cu primul ei turneu mondial din carieră pentru care s-a asociat cu un alt star al muzicii latino, cântăreţul Enrique Iglesias. Cei doi vor fi însoţiţi în acest turneu de duetul de urban-latino Wisin Y Mandel. Însă, Jennifer Lopez lasă deschisă oportunitatea de a deveni din nou mamă sau este o nouă manevră de promovare, mai ales că în cel mai recent film al său, intitulat ”What to Expect When You\'re Expecting”, interpretează rolul unei femei care vrea să înfieze gemeni. Vedeta a declarat că acest rol a făcut-o să se gândească serios la adopţie. ”Înainte de acest film, nu mă gândeam la adopţie. Dar după acest film, m-aş vedea cu siguranţă făcând-o şi aş fi deschisă acestei idei”, a spus J. Lo, care, întrebată fiind dacă vrea să înfieze, a dat un răspuns ambiguu: ”Nu ştiu”. Vedeta a spus apoi că dacă va deveni din nou mamă, indiferent pe ce cale, va fi o binecuvântare. Lucrul cu gemenii care interpretează copiii adoptaţi din film a constituit o experienţă emoţionantă pentru actriţă, care are la rândul ei gemeni, pe Max şi Emme, de 4 ani. De altfel, micii actori, de origine etiopiană, erau în realitate adoptaţi, actriţa discutând mult despre acest subiect cu părinţii lor. Nu este un secret că Jennifer Lopez nu a putut procrea cu uşurinţă, urmând mai multe terapii pentru a putea rămâne însărcinată!