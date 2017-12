Jennifer Lopez e îndrăgostită

Cântăreaţa şi actriţa americană Jennifer Lopez pare să îşi vadă de viaţă, acum că au trecut câteva luni de la divorţul de Marc Anthony. Vedeta este din nou îndrăgostită. JLo are o relaţie cu unul dintre dansatorii săi, Casper Smart. Presa de peste ocean susţine că cei doi se întâlnesc de mai multe săptămâni, după ce Casper a fost angajat pentru spectacolul lui Jennifer Lopez la San Francisco. ”Dansează într-un club din Los Angeles. Are succes la femei, pentru că dansează la bustul gol”, a declarat o sursă apropiată celor doi.

Noua... achiziţie a lui Jennifer Lopez a mai dansat pentru Beyonce şi era pe lista dansatorilor de rezervă pentru turneul This Is It al regretatului Michael Jackson. Casper Smart a cochetat chiar şi cu cinematografia, el interpretând roluri mici şi în câteva filme, ca ”Honey 2” sau ”Step Up 3D”.

Aceasta nu este pentru prima dată când Jennifer Lopez are o relaţie cu unul dintre dansatorii ei. Vedeta a fost căsătorită cu Chris Judd, care a apărut în videoclipul piesei ”Love Don\'t Cost A Thing”. După divorţul de Judd, Jennifer Lopez a avut o relaţie cu Ben Affleck, cu care a fost şi logodită, iar apoi a fost căsătorită cu Marc Anthony.