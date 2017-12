Jennifer Lopez, focoasă rău

Cine şi-ar fi putut închipui că la 42 de ani şi după trei mariaje şi o serie de relaţii eşuate, Jennifer Lopez ar fi încă înnebunită după sex! Noul ei iubit, de 24 de ani, Casper Smart, de profesie dansator, susţine că vedeta are corpul unei tinere de jumătate din vârsta ei şi nu se teme să-l folosească. Casper Smart a început să lucreze pentru turneul mondial al cântăreţei, în urmă cu şase luni, însă cei doi s-au cuplat în ultimele săptămâni, după cum a speculat presa de peste ocean. ”Casper mi-a spus că J.Lo are un corp uimitor şi este într-o formă mult mai bună decât orice fată cu care a fost până acum. A spus că are trupul unei fete de 20 de ani. Sunt inseparabili în această perioadă. Este vorba doar despre sex şi nimeni nu este sigur dacă va fi ceva de viitor”, a declarat o sursă din anturajul tânărului dansator, care seamănă destul de mult cu fostul soţ al vedetei, Marc Anthony.

Un alt apropiat a ţinut să precizeze: ”Lui J.Lo, evident, i-a fost greu să reziste şarmului lui. Cu o diferenţă de vârstă de 18 ani, am îndoieli că au prea multe în comun. Dar cine are nevoie de conversaţie când există acea chimie fizică?”. Şi, probabil, foştii iubiţi ai cântăreţei pot confirma asta! La doar câteva luni de la divorţ, Jennifer Lopez pare din nou îndrăgostită. ”Dansează într-un club din Los Angeles. Are succes la femei pentru că dansează la bustul gol”, a declarat o sursă despre tânărul dansator. Casper Smart a mai dansat pentru Beyonce şi era pe lista dansatorilor de rezervă pentru turneul This Is It al lui Michael Jackson. A avut roluri mici şi în câteva filme, precum ”Honey 2” şi ”Step Up 3D”. Nu este pentru prima dată când Jennifer Lopez are o relaţie cu unul dintre dansatorii ei. Vedeta a fost căsătorită cu Chris Judd, care a apărut în videoclipul piesei ”Love Don\'t Cost A Thing”.