Jennifer Lopez va participa la un concurs de triatlon

Cîntăreaţa americană a început antrenamentele pentru un concurs de triatlon în scopuri caritabile, la doar şase luni de la naşterea gemenilor săi. “Ideea aceasta mi-a venit cînd eram însărcinată în opt luni, cînd simţeam că arăt ca o balenă. Mă uitam la televizor şi am văzut un concurs de triatlon şi m-am gîndit că aş putea face acest lucru. Ar fi minunat pentru mine. Poate aş putea să particip chiar anul acesta. Şi, bineînţeles, toată lumea mi-a spus că sînt nebună”, a spus Jennifer Lopez. Într-un interviu pentru emisiunea de televiziune “Good Morning America”, unde a fost însoţită de cel care o ajută să se antreneze, editorul revistei de fitness “Self”, Jennifer Lopez a dezvăluit că are emoţii din cauza cursei de triatlon în interes caritabil, care va avea loc în Malibu (California), pe 14 septembrie. Concursul are ca scop colectarea de fonduri pentru Spitalul de Pediatrie din Los Angeles.

“Dacă trebuie să mă tîrăsc pînă la linia de final, o voi face”, a spus, în glumă, actriţa. “Cînd mă antrenez îmi repet: «Este în scopuri caritabile. Copiii tăi vor şti despre acest lucru. Nu îţi face de rîs familia». Simt că voi putea ajunge acolo, dacă voi munci din greu”, a mai spus Jennifer Lopez. Vedeta, care în februarie a dat naştere gemenilor Max şi Emme, consideră antrenamentele amuzante. Jennifer Lopez, care este măritată cu cîntăreţul Marc Anthony, a dezvăluit luna aceasta că a hotărît să participe la concurs pentru a-i face pe copiii săi să se simtă mîndri de ea. Concursul de triatlon include alergare, ciclism şi înot.