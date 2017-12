Jennifer Love Hewitt, cea mai proastă actriţă

Jennifer Love Hewitt şi Chuck Norris au fost desemnaţi cei mai proşti actori, în urma analizării cronicilor de film în care a fost apreciată prestaţia lor. Această analiză a fost realizată de editorii site-ului Slate.com, pe baza informaţiilor publicate de site-ul RottenTomatoes.com, care cumulează cronici de film din sute de publicaţii print şi online din SUA şi stabileşte procentul de aprecieri favorabile de care beneficiază fiecare actor sau cineast. În analiza Slate.com au fost luate în considerare carierele a circa 2.700 de regizori şi actori, care au făcut sau au jucat în peste zece filme în ultimii 25 de ani, pentru a-i desemna pe cei mai buni şi cei mai slabi, în opinia criticilor.

Jennifer Love Hewitt a fost desemnată cea mai proastă actriţă, ea fiind singura care nu are nicio cronică ce poate fi clasată drept favorabilă de RottenTomatoes.com. ”Performanţa” obţinută se datorează rolurilor ei din horror-ul ”Ştiu ce ai făcut astă-vară / I Know What You Did Last Summer” şi continuarea acestuia, ”N-am uitat ce-ai făcut astă-vară / I Still Know What You Did Last Summer”, din filmele seriei ”Garfield” şi comedia ”Sister Act 2: De la capăt / Sister Act 2: Back in the Habit”.

ÎN TOPUL ACTORILOR CU CELE MAI MULTE CRITICI, CHUCK NORRIS A FOST DESEMNAT CEL MAI PROST ACTOR, PENTRU FILME CA ”THE DELTA FORCE”, ”MISSING IN ACTION” ŞI ”TOP DOG”.

Titlul de cel mai prost regizor i-a revenit lui Dennis Dugan, un cineast ale cărui filme s-au bucurat de succes de casă. Printre acestea se numără ”Copilul problemă / Problem Child”, ”Ghinionistul / Happy Gilmore”, ”Beverly Hills Ninja”, ”Vă pronunţ soţ şi...soţie? / I Now Pronounce You Chuck and Larry” şi ”Nu te pune cu Zohan / You Don\'t Mess with the Zohan” şi ”Oameni mari şi fără minte / Grown Ups”.

La categoria Cel mai bun regizor, britanicul Mike Leigh s-a clasat pe prima poziţie, filmele sale fiind apreciate în peste 90% din cazuri cu recenzii favorabile, în timp ce Ken Loach este cineastul care a evoluat cel mai mult pe parcursul carierei sale. Actorii care au progresat cel mai mult sunt Josh Brolin şi Dakota Fanning, iar cei mai buni actori au fost desemnaţi Daniel Auteuil şi Arsinée Khanjian (”Dulcea lume de după / The Sweet Hereafter”, ”Calendar”, ”Speaking Parts”).